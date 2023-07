Macarena ha tenido imaginación

Dleído en estas mismas páginas: “La líder de Caminando Juntos, Macarena Olona, ha iniciado este jueves en un prostíbulo de Atarfe (Graná), su campaña electoral”. Me parece original su comienzo de campaña. Además, la noticia también refiere lo que dijo acerca de las visitas de políticos a los prostíbulos. Si es cierto, ¡olé! No seré yo quien diga dónde pueden o no pueden ir los políticos. Pero como soy libre de pensar, pienso que ¿por qué lo niegan cuando lo hacen? ¿les da miedo reconocerlo? ¿hay hipocresía? Y si la hay, ¿por parte de quién la hay? ¿por parte del político o por parte la sociedad? Mal asunto la hipocresía.Ignacio Flores