Hace unos días hizo su reaparición pública José María García. El que fuera periodista de referencia en el mundo del deporte, habló, entre otras cosas del auge del fútbol femenino, al que calificó como "una mentira". Después y producto del enorme revuelo causado obviamente en el país en general y en el fútbol femenino en particular, matizó sus palabras, tratando de explicar lo que en la entrevista no había hecho. Se refirió a la Liga Iberdrola, la futura huelga y la extensión de la disputa entre Tebas y Rubiales, para ver quién es el más poronga balompédico local. Las explicaciones hechas tarde y mal, no convencieron a quienes habíamos olido tras las declaraciones de Butano, cierto tufillo machista, propio de quien lleva agazapado en la caverna, y sale a pasear de vez en cuando. Si uno a principios de este milenio decía cosas como ¿qué porcentaje de jugadoras de primera llegan desde el córner hasta la portería?, nadie se hubiera atrevido a decir nada y entonces era un comentario más, en diferente época y en otro contexto bastante diferente al actual. Entonces nada le hubiera parecido fuera de lugar al productor de cine Harvey Weinstein o al actor Bill Cosby. Al parecer tampoco a Plácido Domingo, un hombre de la misma quinta que José María García. Pero por suerte las cosas han cambiado. Y el fútbol femenino es una realidad, las mujeres empujan cada vez con más fuerza hacia arriba para romper el techo de cristal, algunas presiden países y otras son cabeza de familia. Por eso las palabras de este hombre de otra época no gustaron y en estos tiempos que corren, me parece que poca sangre ha corrido, ya que las hijas de las brujas que nuestros abuelos quemaron, no han soltado sobre él toda su furia. El machista García ha dejado de lado las formas y ha salido ileso mintiendo y faltando, porque el fútbol femenino y sus jugadoras, forman parte de este tiempo y de esta hermosa realidad.