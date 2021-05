Dicen que no hay más que una, la de cada uno. La que nos parió, a la que normalmente nos dicen que viva o lo decimos nosotros mismos de ella, así como que es una santa. Otras veces, alguno se acuerda ella en otros términos o nosotros de las de alguien, por ejemplo de la de un árbitro, de un portero que canta o de un delantero que falla goles cantados. Alguno se acordaría de la de Corpas fallando un penalti que podría haber sentenciado el partido del sábado ante el Oviedo. O de la de Makaridze por no parar el par de goles de los asturianos.

La UDA tiene muchas madres, sobre todo en defensa. Y como muestra ese botón del sábado en la segunda parte. Históricamente ha tenido más defensas madres que delanteros primos y así fue en esta ocasión: poco se le puede achacar al bueno de Sadiq esta vez, con sus dos tantos antes del descanso. Rubi ahí lo tiene claro. Donde tendrá trabajo es atrás, con esa defensa que hace aguas y es un flan cuando todo se tuerce, como cuando recortó distancias el Oviedo.

Por supuesto no se trata de demonizar a ninguno de los jugadores rojiblancos que en defensa fueron alineados por el nuevo entrenador. Si digo que fueron unas madres en defensa me refiero a todos los que estaban, desde el propio portero y llegando a los delanteros. Ya si cada uno se quiere acordar de un central o un lateral o de sus santas madres, que lo haga. No seré yo. Tampoco de la del propio técnico por heredar viejos vicios del anterior.

Ni antes ni durante ni incluso ahora después del partido me acuerdo de las madres de nadie de forma peyorativa. Sí que aprovecho el Día de la Madre para felicitarlas a todas, en especial a la que me parió. Que viva muchos años más: te quiero, mamá.