Qué es el madridismo sociológico, ese con el que Joan Laporta intenta justificar los 7,5 millones de euros pagados a Negreira durante años. Según el presidente del Barça, es aquel que nace desde el centro del poder español que radica en la ciudad de Madrid. Es ese núcleo concéntrico desde el cual se manejan los hilos en todo el territorio nacional, que quita a los demás, a los otros, la posibilidad de ser. El mismo palco que señalaba Piqué. Laporta asegura que desde ahí, donde conviven los poderosos, se trata de erosionar a un club como el FC Barcelona, que, por supuesto, es más que un club. Que siempre hay alguien dispuesto a tirar por los suelos los méritos de una institución, “referente para toda Cataluña”. Al decir eso, deja entrever que atacar al Barça es también atacar a los catalanes. Lo mismo que dice Jordi Puyol, cuando lo acusan de robarse media comunidad autónoma. Envolverse en la bandera es una vieja treta de aquellos que confunden el interés particular con el interés general. Será que los niños y las niñas crecen queriendo hacerle daño al Barça y cuando crecen, son jueces, árbitros y presidentes. Hasta ahí, igual que en todas partes. Lo malo es que Laporta señala pero no explica. Yo creo que el mejor Barça de la historia no necesitó de ayudas arbitrales para ser campeón de todo. Lo que no se entiende, sino es pensando mal, es para qué se tenía como proveedor a un al vicepresidente del Colegio de Árbitros, al que dejó de pagársele, cuando se quedó sin representación. También en Cataluña hay un barcelonismo sociológico. Preguntemos a los aficionados del Español, a ver qué piensan. En Barcelona hay más equipos, pero sin dudas que la opinión hegemonía es favorable al Barça. Los niños y niñas que son barcelonistas, crecen queriendo que el Español no levante cabeza. Y cuando crecen son jueces, árbitros y presidentes de la Generalitat. Y así la rueda digue girando. De eso va la sociología, de ayudarte a entender el funcionamiento del entramado social. Laporta revela una verdad que es obvia. Pero de la pasta, nada de nada.