No habíamos tenido bastante con el rosario de ocasiones claras erradas y tras jugar más de medio tiempo en superioridad ante el colista y virtualmente descendido Albacete, sin pasar del empate, cuanto Sadiq y Brian tuvieron a bien avergonzar y manchar la camiseta con una situación evitable y en la que ninguno de los dos quedó bien. De un lado el delantero nigeriano, que no anduvo fino en la definición ante los manchegos, decide tirar una falta, la última ocasión. No recuerdo haberlo visto tirar otra esta temporada. Dudo hasta que las ensaye en los entrenamientos. ¿Qué empuja a Sadiq a pensar que puede meter ese gol en el último suspiro? ¿Es una cuestión de ego desmesurado? ¿Realmente estaba convencido de que iba a meter el gol? ¿O es que se sentía en la obligación de arreglar su partido errático de cara al gol? Una cosa está clara, al africano no se le perdona ni una. A pesar de sus 18 goles y 6 asistencias. A pesar de sus otras acciones (penaltis y expulsiones provocadas), he tenido que leer barbaridades en redes sociales como que "Sadiq resta", "Que no vista la camiseta del Almería nunca más", "Que se vaya a Nigeria y no vuelva" y cosas así. 18 goles y 6 asistencias. Luego está lo de Brian. Vino como estrella en el mercado invernal, pero apenas ha gozado de minutos. Sale un rato el otro día, provoca la falta y se ve con confianza y la necesidad de tirarla y demostrar que puede ser diferencial. Pero Sadiq le quita la pelota. A partir de ahí, la reacción de Brian fue desmedida, incluso tras el pitido final. Rubi, que tuvo que haber tenido una mayor involucración en el momento de la tensión, dijo en rueda de prensa que el asunto ya se había arreglado en el vestuario y que no iba a volver a pasar, al tiempo que se disculpaba. También dijo que este Almería pecaba de juventud y tenía que madurar a marchas forzadas. No le falta razón al catalán. Queda demostrado que aquella foto del equipo unido tras el partido en Cornellá es un triste bonito recuerdo. Hay mucho trabajo que hacer y cada vez queda menos tiempo...