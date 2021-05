Magia Morlanes

Tras la victoria ante el Logroñés, la figura de Manu Morlanes volvió a ser la más destacada del encuentro. Algo que comienza a ser rutina en la era Rubi y que es una bendición futbolística para el Almería. El recital de pases a la espalda de la defensa rival trazados con escuadra y cartabón, como el que dio en el primer gol a Sadiq, es uno de los argumentos ofensivos de este equipo. Cuando le llega el balón, parece que todo se detiene. Controla, levanta la mirada y acelera la cinta para ver los desmarques de sus compañeros y entregarle el esférico. Sin embargo, no nos podemos quedar solo en esos pases milimétricos. La influencia del mediocentro en muchas parcelas del campo es mayúscula, con un crecimiento de protagonismo exponencial desde las primeras jornadas hasta ahora. En relación con esto, lo mejor del maño, desde mi punto de vista, es la soltura para desenvolverse con naturalidad en las distintas posiciones del medio. La más habitual ha sido ese doble pivote compartido con Samú Costa, pero ahora como interior y hasta de único pivote o mediapunta en distintos contextos ha rendido notablemente. Esa versatilidad se demuestra con un dato espectacular: Javi Muñoz (Mirandés) y Manu Morlanes son los dos únicos jugadores en Segunda que están en el top 10 de pases acertados y recuperaciones de balón. El jugador rojiblanco destaca como uno de los mejores talentos jóvenes de esta categoría e incorpora cada vez más recursos a su chistera. Morlanes, como un trilero que te enseña y te esconde la bolita, es capaz de superar a los rivales con una facilidad pasmosa. Hipnotiza, a través de un quiebro o un pase al aficionado, el cual va a seguir pidiendo más y más, pero todavía no puede finalizar el espectáculo. Lo más importante para un mago como él es no desvelar su siguiente truco, que estará reservado para la mejor gala, el play off. Manu Morlanes, de profesión jugador total.