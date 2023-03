Los futboleros del mundo estábamos tan mal acostumbrados al altísimo nivel que durante una década tuvo el fútbol español, que ahora lo echamos de menos. La rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo en nuestra liga, espoleaba a los equipos, a la marca, a los patrocinadores y espectadores de todo el planeta. Con ambos fuera del foco (Ronaldo trabajándose la jubilación y el argentino jugando en una liga menor), el espectáculo ha perdido atractivo.

Eran la excepción, pero nos ofrecieron alto voltaje y regularidad durante mucho tiempo. En la Premier League, a Haaland le falta un alter ego, Mbappé podría ser la contracara, pero no coinciden en torneos domésticos y le quita tensión al asunto. El noruego parece dispuesto a romper todos los rÉcords. Es un androide, un vikingo dispuesto a todo y a todos, pero estaría bien verlo semana tras semana obligado por un competidor que hasta el momento solo podría ser el francés del PSG.

Fuera de eso, es todo chato. Cualquiera le gana a cualquiera y la mediocridad es la tónica general. Es más atractivo un duelo de la segunda división inglesa que un partido del Barcelona o del Real Madrid. Insisto que siempre ha sido así, pero lo que ofrecieron Messi y Cristiano, nos hizo creer que había algo más que el terraplanismo futbolístistico. Un soponcio, un aburrimiento, un fin de ciclo de aquellos años cuando los mejores jugadores del mundo soñaban con estar entre los nuestros.

La comprobación fáctica de que la aquí ya no está la mejor liga del mundo como se escucha por ahí. Con seguridad lo fue, pero en estos momentos no. En las competiciones europeas solo Sevilla y Real Madrid permanecen porque las viven como propias. Los demás solo han dejado un triste testimonio de participación. No es que el fútbol italiano haya renacido. Que va. Solo es que se ha nivelado hacia abajo. El Nápoles, cuasi campeón del calcio, es el equipo a admirar, así que imagínense cómo están los demás. Falta exquisitez, vértigo y adrenalina. Tíos de 90 goles por temporada. Estoy hablando de otros tiempos. De cuando esas eran las costumbres.