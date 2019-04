El mal de altura es un problema común que tienen las personas cuando van a las montañas. El Almería mostró alguno de sus síntomas el sábado ante el Oviedo. El conjunto ovetense se plantó en el Estadio de los Juegos del Mediterráneos con un plan que fue perfecto con la colaboración inestimable del colegiado. Les quitaron el espacio a los atacantes rojiblancos, tapando las salidas de los extremos y ahogando a Juan Carlos y a Álvaro, con marcaje individual incluido. Y para hacerlo no dudaron en jugar al límite, desquiciando en el proceso a unos rojiblancos que se mostraban impotentes, sin saber muy bien qué hacer. Así, los minutos pasaron hasta que llegó el gol de Tejera, que vino a afianzar la estrategia asturiana. A partir de ahí, fue un quiero y no puedo rojiblanco, donde imperó la precipitación y la falta de cabeza para haber logrado un empate con todo el segundo tiempo por delante. El tren de la promoción de ascenso se nos escurre de las manos. Los resultados del resto de equipos no hicieron más que confirmar lo importante que habría sido ganar el sábado para reafirmar las aspiraciones de ascenso. La derrota, en cambio, nos ha dejado descolgados, pese a que las matemáticas aún no lo digan. Este fin de semana visitamos un Anxo Carro de bonitos recuerdos para Fran Fernández, donde logró su primer triunfo cuando se hizo cargo del equipo tras el cese de Soriano y donde selló la permanencia in extremis la temporada pasada. Los lucenses se juegan la permanencia. Los rojiblancos, agarrarse a unas cuentas imposibles. Lo que sucederá es una incógnita pero, si una cosa tengo clara es que este equipo y Fran Fernández se merecen que nos quitemos el sombrero. No conseguir el play-off no será una decepción porque, en primer lugar, nunca fue un objetivo. Por cierto, la dirección deportiva del Almería tiene el reto de mantener el bloque que tan buenas tardes nos ha regalado esta temporada. Otra liquidación no ayudaría en el aspecto social del club que, desde luego, está resquebrajado. Si la afición no responde en mayor número es porque el presidente se lo ha ganado a pulso…