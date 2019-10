Mal de altura

Dos derrotas consecutivas para afrontar la décima jornada. Tras siete partidos invicta, la UDA cayó ante el Cádiz cuando mejor lo tenía y naufragó en Gijón el jueves. Para bien o mal, no hay una semana entera para asimilarlo, con tres partidos duros. Y a Coruña se llega con la sensación de haber perdido un preciado tesoro, oro puro que olía a éxito y sabía a mieles de ascenso anticipado. Parecía que estaba servida la Primera en bandeja de plata. Pero no: a veces nos venden la piel del oso antes de ser cazado y nos quedamos con la sed en el aire; con la boca en la tierra. Claro que la propia euforia nos llevaba en volandas, ya casi no hacían falta brazos para levantar a la afición: era inercia pura y dura. Como duras son estas caídas desde lo alto, tropiezos motivados quizá por simple vértigo. Envenenados de éxito, descubrimos que no somos héroes de guerra y leyenda, ni intocables ni mucho menos invencibles. Inmune aquí no hay nadie y al salir a la lluvia nos pilló la tormenta. Ahora está por ver si lo del domingo pasado va a ser un simple resfriado o nos costará un gripazo que ya se manifestó en El Molinón. Tarde negra el jueves, con Babin, Valiente, Aitor o Carmona pareciendo aviones de combate ante soldados desguarnecidos. Quizá no tuvo que ver lo del domingo. Puede que el pegamento que puso Cervera en nuestra pista de despegue fuera simplemente efectivo ese día. Cuatro después, quizá tampoco tuvieron tanto que ver los cambios en el once, que era preciso renovar para dar descanso a tocados como Aguza y Vada, para conceder vidilla a Coric o Jonathan, que van entrando en dinámica necesariamente. Sumando el empate en Vallecas, un punto de nueve recuerda a otras épocas oscuras. Pero por ahora la mala racha no ha hecho bajar del segundo puesto. Ya quisiera Anquela estar en el pellejo de Pedro Emanuel y no en la misma posición, pero empezando por la cola. Por desgracia sabemos la diferencia entre lo que padecemos ahora en Almería y lo que tienen allí. Que se note y que pase ya el mareo; para abajo poco: sigamos mirando hacia arriba.