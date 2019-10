Mala memoria

Del cielo al infierno suele haber pocas estaciones donde poder bajar, y en el fútbol moderno la caída en picada, con frecuencia, suele suceder de repente, sin aviso de megafonía, sin un colchón de dos plazas donde aterrizar. El Sevilla de Lopetegui marchaba líder hace un par de semanas y todo era amor y rosas. Perdió con el Real Madrid y se durmió contra el Eibar donde desaprovechó una ventaja de dos goles, y el amor se convirtió en pitos y gritos de Lopetegui vete ya. El fútbol es así de ventajista y si la pelotita no entra en la portería, la puerta que se abre es la de salida. Más crueles o injustos se me antojan los gritos contra el Cholo Simeone. Los atléticos, sobre todos los jóvenes, no saben, no se acuerdan o no quieren leer su historial de nubarrones. Hace mucho que nadie se refiere a los colchoneros como el "Pupas". Hace tiempo que el equipo rojiblanco no puede quejarse de falta de títulos, de competitividad, ni siquiera de hacer el ridículo. No soy amante del fútbol de Simeone, de su filosofía, ni comparto su extenso manual de marrullerías con el único objetivo de ganar, aquello que el gran Luis Aragonés señaló como la esencia del fútbol actual. Pero si justamente lo que vale es ganar y lo demás es puro cuento, el Atlético ha ganado y ha competido al máximo nivel. Si ese es el fin, los medios están plenamente justificados mientras se juegue dentro de la legalidad, y en ese sentido no hay nada que reprochar al técnico argentino. Hay hinchas del Atlético que ya no se acuerdan de aquel equipo que el Cholo heredó de Gregorio Manzano, moralmente derrotado y futbolísticamente desorientado. Hoy, después de ocho temporadas entre las que el argentino se ha convertido en el técnico más laureado del club rojiblanco, se escuchan pitos en el Metropolitano que desaprueban decisiones del técnico, como la de quitar a un tal Joao Félix, si cree que hay que cuidarle. El fútbol no tiene memoria, sufre de alzheimer, de demencia senil; vive solo del resultado del último partido.