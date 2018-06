Mala suerte, lesiones, balones que no quisieron entrar... Son algunos de los argumentos que Alfonso García puso como excusa de una nueva temporada en la que el equipo apuró hasta la última jornada para salvarse. Curioso porque si bien su dedo apuntaba a esos factores que le pasaron factura, no quiso señalar al/los encargado/os de hacer la plantilla. Un plantel, salvo en la portería, descompensado se mire como se mire. Si la temporada fue tan mala fue por no tener un equipo competitivo ni compensado. ¿De quién es la responsabilidad? Lo dije y lo mantengo: Alfonso García debería pedírsela a quienes hicieron la plantilla del pasado curso, errando muchísimo, con jugadores que han aportado más bien poco, por no hablar de falta de compromiso en otros, cuando en todas y cada una de las presentaciones de los nuevos jugadores se habló justo de eso, un compromiso que se fue alejando del vestuario conforme avanzaba la temporada. De ahí que Alfonso García también debería haber señalado al responsable o responsables de confeccionar la plantilla, porque parte de culpa de la mala temporada fue apostar por jugadores que no han estado a la altura. Todo lo contrario ha pasado en el filial. Ese sí es un buen ejemplo donde mirar. El compromiso, las ganas, la unidad y un equipo bien hecho, sin carencias, pese a las lesiones, que también las ha tenido, no se ha resentido y ha logrado su objetivo, no sin esfuerzo, pero sí con una convicción plena clave para lograr el ascenso a Segunda B. Hay que felicitar a quien diseñó esa plantilla, prácticamente nueva con relación a la del curso pasado por su acierto pleno. Es el ejemplo a seguir -Corona lo dijo el otro día- traer gente que quiera crecer, que tenga hambre de fútbol y vea en el Almería ese trampolín que a tantos jugadores que pasaron por la caseta del Estadio Mediterráneo les sirvió, en lo personal para crecer, y en lo general para ayudar al equipo. ¿Por qué no se hizo antes?, ¿le hemos visto las orejas al lobo? Ojalá nos haya servido de experiencia y el club se deje de futbolistas con un currículum de páginas escritas por las dos caras, que poco o nada ayudan.