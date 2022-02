El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. La frase no es mía. Lo afirma Jorge Valdano. Entendido como vía de escape para muchos, este deporte atrae por lo que ocurre en el campo, pero también por todo lo que rodea a la práctica futbolística. Ese envoltorio, en muchas ocasiones, es más especial que lo que hay dentro. Es una metáfora que encaja con lo que ocurrió el pasado sábado. Sobre el verde, un partido que no pasará a la historia. Para el aficionado, un día para el recuerdo. Desde las horas previas, los almerienses se fueron encontrando poco a poco en los aledaños del estadio. Recibimiento al equipo, cánticos en las calles y una atmósfera que se iba creando antes de entrar a las gradas. Ya dentro, explosión del más de millar de seguidores rojiblancos que se agrupaban en la zona más elevada del fondo de La Rosaleda. Noventa minutos de animación que no se acabaron con el pitido final, siguiendo hasta que salieron los jugadores quince minutos después de la finalización del choque. Mientras tanto, el himno comenzó a sonar en una garganta, replicándose a cada voz de los allí presentes. Sentimiento rojo y blanco. Será irrepetible. Por lo menos en el corto plazo. Se dieron todos los condicionantes para que fuera un éxito. Un desplazamiento corto, en un horario excelente y en un momento en el que el equipo marcha en la cabecera de la clasificación. Lo vivido en Málaga es un grito desesperado de una parte de la afición desligada del ambiente que se respira en los Juegos Mediterráneos. Especialmente por la importancia de la presencia de la juventud en las gradas. Ya podemos empezar a hablar de almeriensistas desde la cuna. Jóvenes que han mamado el sentimiento por el conjunto de su tierra siendo críos y que ahora ya se identifican únicamente con el Almería. Una semilla que está floreciendo y que apunta a éxito. Bonitos años nos esperan. Gallina de piel, como decía Johan Cruyff.