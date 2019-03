Maldita Puntería

Visto lo visto, a falta aún de once jornadas para el término de la liga en Segunda, uno piensa en qué habría sido de este Almería en caso de contar con un par de jugadores que enchufasen todo lo que el equipo genera. No digo que Álvaro Giménez no esté cumpliendo bien su papel; al contrario, poco más se le puede pedir al ariete ilicitano, que está firmando el mejor año goleador de su carrera deportiva con las nueve dianas que suma.

La diferencia entre pulular desahogados por el ecuador de la tabla y el acceso a ese play-off que tanto se resiste a buen seguro se habría acortado mucho con la puntería bien afinada. Uno ya no sabe si pensar que se trata solo de una cuestión de calidad o más bien de infortunio porque del reguero de ocasiones que tuvo Corpas en Riazor, en casi todas la elección del jiennense fue buena. En la primera dispara al ángulo topándose con la cepa del poste, en la última lo hace con la zurda (su pierna mala) y el balón sale rozando el palo, mientras que en la más clara, el contragolpe conducido por Rioja que culmina él, quizá sí le saliera un chut demasiado centrado, pero el portero igualmente le hace un paradón. No seré yo quien mate por ello a un chaval que el año pasado se pateaba los campos de Segunda B con el Marbella y que, no lo olvidemos, no para de correr hacia atrás para socorrer a la retaguardia cada vez que la situación lo requiere.

Fran Fernández lamentaba al término del duelo esa constante que se ha repetido a lo largo del curso, por eso tampoco puede ser solo mala suerte. Por cierto, cinco puntos restan para sumar los 50 y que oficialmente se activen las renovaciones. Habrá que ver entonces qué ocurre porque esta vez FF tiene la sartén por el mango. Avalado por su trabajo, o Alfonso García se rasca el bolsillo o será difícil retener al almeriense, que sin duda tendrá novias para elegir.