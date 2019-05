S I por mí fuera, estaría con las sábanas de forro polar hasta junio, pero no por una cuestión física, soy sensible al calor como todo hijo de vecino. Es por lo que significa. Y eso es que el verano ya está aquí. Y con él vuelve el calor, el sudor, los mosquitos, las fotos de pies en la arena, medusas, las playa. El subdesarrollo, en definitiva. Y por si fuera poco, para darle la bienvenida a todo ese horror, el ritual satánico de... EL CAMBIO DE ARMARIO. Mientras hay gente que lleva semanas mostrándonos sus lechosas y luminosas carnes, yo intento retrasarlo lo máximo posible remangándome las camisas, pero con el cambio climático eso cada vez cunde menos. Es inminente el proceso de identificar las cajas del altillo donde estaban los polos, los pijamas y demás. Ropa que hay que volver a lavar para quitarle el olor a convento, plancharla y cambiarla por la de invierno. No sin antes desechar la que no te cabe, porque al igual que el año anterior, no has llegado ni de coña a la operación biquini, pero que guardaste porque "si pierdo un par de kilos" que en el fondo sabes que nunca perderás. Solo de pensarlo me entran los sudores. O será por este maldito calor.