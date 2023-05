Mallorca y Valladolid, claves

Almería, 11 de mayo de 2023. Estimado Piñeiro, como bien apuntas todo lo que sea sumar ahora se antoja vital y no hay que renunciar a nada. Bajo ese prisma arrancar un punto de El Sadar no sería mal botín, pero parte de la base de que puntuar en Pamplona y San Sebastián va a ser sumamente complicado, con ambos conjuntos luchando por entrar en competiciones europeas el curso que viene. Por eso soy de los que lo fían todo a las visitas al Power Horse de Real Mallorca y Real Valladolid. Sumando esos 6 puntos el equipo se proyectaría a 42, superando en 1 los cálculos de Rubi para abrochar la permanencia, teniendo en cuenta además que en estas cinco últimas jornadas se van a dar varios enfrentamientos directos entre rivales de la zona baja. Con una pizca de suerte el cuadro balear podría llegar aquí ya con la papeleta resuelta si mañana viernes derrota en casa al Cádiz. Lo del Valladolid será harina de otro costal y ahí me temo que habrá que jugársela a cara de perro si no queremos pasarlas canutas en Barcelona.