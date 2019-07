¿Malos jugadores en Almería?

Acaso no se tocó fondo en el filial con el descenso la temporada pasada a Tercera? Después de que el club desoyera por completo a su entrenador, Esteban Navarro, para evitar el descalabro total del Almería, ¿por qué no se reinventa ese equipo y vuelve a sus orígenes? Si como dijo Corona no hace mucho tiempo, da igual tener al filial en Segunda B o en Tercera, ¿por qué no se vuelve a apostar por gente de la tierra, por un equipo con marcado acento almeriense? En pocos días arrancará la pretemporada del equipo rojiblanco, que sigue empeñado en traer jugadores de fuera, y no entendemos por qué no se le da la oportunidad a los jugadores en cuyo carnet de identidad pone que son nacidos en la provincia de Almería. ¿Tan malos son o no hay para que el equipo representativo de la provincia de Almería tenga que recurrir a futbolistas de otras provincias para formar la plantilla que va a competir en Tercera División? ¿Tan poco futbol ven en las botas de nuestros canteranos los ojeadores del Almería para que esos chavales que han terminado su etapa como jugador juvenil, puedan seguir creciendo en el Almería B? ¿Tan buenos son los que vienen de fuera que desplazan a los nuestros? Ya lo hablé en su día con Onofre Díaz y con Manolo García, sufridores como ellos solos de la sonrojante temporada del filial el curso pasado, que esta temporada el equipo tenía que ser más que nunca, almeriense, pero parece, por lo que se está viendo, que como diría mi amigo Pepe Meca, "mola mucho lo de traer jugadores de fuera", en un club, humilde como el Almería, que es de los pocos de la categoría que no tiene ni un solo jugador en el primer equipo que haya nacido en la provincia de Almería. Tendrán que pasar muchos años para volver a ver a un jugador almeriense con el primer equipo.