Malos olores

Hace unos días nos hemos enterado que el FC Barcelona tenía contratado los servicios del entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Esos servicios, que al parecer eran de carácter verbal, dejaron de contratarse cuando uno de los máximos responsables del colectivo arbitral ya no ocupaba un lugar de privilegio entre los hombres de negro. El asunto huele que apesta porque cualquiera puede suponer que esa relación manifiesta un conflicto de intereses porque a partir de una relación comercial, alguien podría pensar que el pagador reciba favores extradeportivos. Según las informaciones publicadas, la empresa que facturaba, Dasnil 95 SL, estaba a nombre del hijo de Negreira y del 2016 al 2018, año del cese en el cargo, el Barcelona pagó algo así como un millón y medio de euros. El asunto tiene un tufo que no le hace bien a la competición ni a la liga, aunque el Barcelona entonces era un súper equipo que sin necesidad que le echaran una mano, podría haber ganado lo que ganó, algo que se ha repartido con el Real Madrid durante los últimos veinte años.

Pero lo que más me llama la atención es que nadie, ni la liga, ni los clubes, ni siquiera sus máximos adversarios deportivos, han manifestado nada al respecto. El escándalo saltó por los incumplimientos de la empresa beneficiaria con la Agencia Tributaria, si no, no hubiera pasado nada. Pero hay un silencio sospechoso. Hay cierta sensación, o al menos yo la tengo, de normalidad. De que esto sucede y es una práctica conocida. Hay razones evidentes para haber puesto el grito en el cielo y sin embargo están todos en silencio. Hasta Javier Tebas, que no parece muy cercano al Barcelona, habla de que al club lo han estafado. Como si estas asesorías verbales fueran más comunes de lo que nos creemos. Como si condicionar las competencias al más puro estilo mafioso, fuera algo recurrente. Como si esta especie de amaño o ventajas extradeportivas no fueran un hecho novedoso o extraordinario. Como que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo, mientras en los bares, los lunes seguimos discutiendo de lo que vimos en la tele.