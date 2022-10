Almería es una isla en la península ante la pasividad de los políticos almerienses, sea cual sea su signo. Para un expatriado como yo, volver a casa para pasar las Navidades, las vacaciones de verano o ver un partido del Almería es toda una odisea. Nuestros vuelos tienen poca frecuencia con precios cada vez más prohibitivos; en coche, estamos como estamos, lejos de todo; y lo del tren es para echarse a llorar: una vergüenza. Sería justo decir que, en el tema de comunicaciones, somos la provincia que peor lo tiene y el Almería, por tanto, el que peor lo tiene entre los clubes. La RFEF bien lo sabe, pero en los últimos años nos ha mandado a Tamaraceite (Islas Canarias), L'Hospitalet (Cataluña), Amorebieta (País Vasco) y este año Carballino (Galicia). El Arenteiro es un club de Ourense. Un sudor frío recorrió la espalda de muchos rojiblancos que no olvidamos aquel descenso del Almería CF. Nos mandan a la otra punta de España, el rival más lejano posible. No nos han mandado a Fisterra (ya saben que el Cabo Finisterre es el punto geográfico más alejado del Cabo de Gata) porque no estaba en el sorteo. Raro es que no nos haya tocado el Coruxo o el propio Ourense. ¡Manda carallo! Que dirían por tierras gallegas. Menudo partidito nos espera y menuda eliminatoria. Oportunidad para que los menos habituales se reivindiquen, pero con la presión de tener que pasar. Y siendo el último partido antes de que empiece el Mundial. Imagino que a Rubi, por más que diga que este modelo de Copa es bonito, el emparejamiento no le ha hecho gracia. A nivel logístico se podría decir que han ido con maldad. Y habrá que ver cómo llegamos a ese encuentro. En Valencia, ante el Villarreal, jugamos como nunca y perdimos como siempre. El equipo muestra cierta mejoría, pero no se refleja con puntos en la tabla. En las salidas somos un cero (salvo el punto en Elche, colista) y lo fíamos todo a casa, con el riesgo que conlleva. De aquí al partido de Copa tenemos 2 en casa (Celta y Getafe) con la visita al Camp Nou en medio. Esperemos llegar con los deberes hechos y el equipo fuera de descenso.