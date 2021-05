Maneras de sufrir

Qué manera de aguantar, qué manera de sufrir. No sabía que tanto, dijo Suárez hace una semana después de que el Atlético de Madrid le diera la vuelta el partido a Osasuna. Ahora en Pucela más de lo mismo. El corazón en un puño para conseguir el décimo primer título liguero para los indios okupas. Esta vez no acamparon en la ribera del pupas, sino que miles de colchoneros se trasladaron a Valladolid para acompañar desde el parking del estadio José Zorrilla a su equipo, el mismo que dirige mi paisano Diego Pablo Simeone. Cosas de la pandemia. No dejan a la gente entrar en los estadios, pero les permiten estar afuera de picnic, como si para el caso no fuera exactamente lo mismo, o peor. Porque los abrazos, los besos y las lágrimas se dieron igual a 50 metros del campo de juego y no hay autoridad sanitaria que frene la emoción, esa que cada muchos años invade a los aficionados rojiblancos. Porque el Atlético no sabe ganar sin sufrimiento. Porque como dijo el 9 uruguayo al acabar el partido, lo de la primera ronda no era normal. Y es verdad. Para el Atlético lo normal es vivir con un nudo en la garganta, con las uñas recién comidas después de un susto, por ese espíritu sufridor del sabio de Hortaleza y de su amigo el sexador de pollos. Le ocurrió al Cholo cuando se dio cuenta que ganaba por más de un gol de diferencia a losadversarios. Le dio vértigo y echó el equipo atrás. Entonces comenzaron a regalar la ventaja para que el Madrid y el Barça se pusieran a tiro. Ninguno de los grandes tuvo tampoco un final feliz. El Barcelona no salvó la temporada ni con la Copa del Rey. Los de Zidane murieron en la orilla obligando a ganar al Atleti. Un final soso, insípido. Ni fu, ni fa. El Real Madrid jugaba a ganar o perder en todos los partidos, con jugadores suplicando el final de temporada. Los de Koeman acusaron el cachetazo del PSG en liga de campeones y acabaron la competición con la moral por las rodillas. Qué manera de vivir. Qué manera de subir y bajar de las nubes. Atlético del Ratón Ayala, Burgos y Heredia.