'Maneras de vivir', de jugar y ganar

Cualquiera que haya leído la Biblia sabe que bendición y maldición son temas muy transcendentales. Cuenta la historia de cómo Dios, a través de Cristo, elimina la maldición y restaura la bendición. Maldición es igual a caída y es la última palabra del Antiguo Testamento. Por bendición se entiende creación y restauración. La UDA, en su visita a Alcorcón, transformó en bendición la maldición de Ponferrada, en juego y resultado. Los unionistas han cerrado con derrota sus tres últimas visitas al Toralín después de dos triunfos y un empate en las tres anteriores. El saldo de las nueve visitas al Santo Domingo madrileño es de 3 victorias, 5 empates y solo una derrota. No hay campos malditos ni bendecidos por más que, a la luz de los resultados, pueda colegirse que es así. Hay buenos y malos partidos, y rivales fuertes o menos poderosos. La Ponferradina es el actual líder y juega con mucha confianza. El 'alcorconazo' cumplirá 12 años en octubre, pero la realidad del equipo es la de un colista, con otro entrenador, que ha de rezar mucho a su patrona, la Virgen de los Remedios. Al fútbol juegan dos y la maldición o bendición de un destino depende también del rival y la diferencia entre leoneses y madrileños es de 12 puntos con18 disputados. La afición, los de pago o los tabernarios, carga en las derrotas, por falta de actitud o de aptitud, y saluda las victorias con devoción. La labor del técnico, como quiera que su obligación no es ganar, sino poner todas las condiciones para el triunfo, pasa por buscar distintas formas de alcanzar la victoria y eso tiene que ver con cambiar a jugadores y manera de jugar. En Madrid, el equipo pareció otro porque no fue el mismo y el rival, tampoco. Ya lo cantó Rosendo: "Maneras de vivir". Cada partido es un mundo y se gana o pierde de una forma.