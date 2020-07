Carlos Iglesias y Ángel de Andrés -DEP- protagonizaron desde 1998 hasta 2001 la mejor serie española de la historia: Manos a la obra, conocida más bien como Manolo y Benito, visualizándose sus 130 episodios dos décadas después. La serie, que ahora no podría hacerse por la sociedad de los ofendidos, sacaba una parte de la realidad de España a través de dos albañiles que no repetían clientes por la segunda acepción de chapuza. Si la temática de un capítulo hubiese sido la del coronavirus en España, el episodio no hubiese desvariado. De otro modo, si los que tomasen decisiones fuesen Manolo y Benito, no habría tanta diferencia.

Ha pasado ya más de una semana desde que saltase el caso Fuenlabrada y aún se desconoce la fecha en la que el Almería disputará su primera eliminatoria (si es que lo hace). Es el particular confinamiento del fútbol, reviviendo lo que protagonizó la clase política hace más de cuatro meses: reproches entre unos y otros, nula autocrítica, ninguna dimisión, el dinero por encima de la salud, desconocimiento del término prever, voceros que dan la cara por los que mandan y a los que les da igual anteponer el parné a su dignidad, transparencia que deja desear y un surrealismo más propio de Manolo y Benito que de Valle-Inclán.

La lista de semejanzas entre la gestión del coronavirus en España y el caso Fuenlabrada podría ser aún mayor, como la de esos carroñeros que intentan aprovecharse de la situación confundiendo lo del poder y el deber. ¡Solo falta que cualquier club que quedó décimo noveno en Segunda División años atrás pidiese salvarse alegando que si un equipo en esa posición quiere salvarse, ellos también! Y al final, aparte naturalmente de los futbolistas enfermos, el principal perjudicado es la gente de a pie. Como siempre.