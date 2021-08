El verano es innegociable. Planes por doquier, playa, atardeceres, chiringuito, relax, buen rollo y desconexión. Sobre todo, desconexión. En todas sus formas. Porque, si esta estación del año es la de las vacaciones por excelencia, completamente necesarias para depurar cuerpo y alma, no lo es menos que, para un futbolero, también significa el final del sufrimiento. Máxime cuando eres del Almería. Hace ya unos años que me tomo el verano como una etapa de evasión en la que no quiero saber nada de mi equipo. Ni rumores, ni declaraciones, ni partidos de pretemporada. Nada. Bastante tengo durante el resto del año. Esto, sobre el papel, funciona. No te importa quién suene o quién deje de sonar. No lees la prensa -salvo esta columna de opinión, claro-. No escuchas la radio. Pasas de humos. Si se oficializa algo, un rápido vistazo y a otra cosa. Y, si el equipo juega una pachanga, esperas a que termine y te informas, de pasada, del resultado y los goleadores. Poco más. Ventajas de no ejercer como periodista deportivo. Sin embargo, el otro día, en un momento de debilidad, me dejé llevar por la euforia de las redes sociales. Ese Almería-Betis tuvo tan buenas críticas que, al llegar a casa, caí en la trampa. Lo vi en diferido. Volví a ver en acción a los de Rubi, algo que no hacía desde que acudí al Estadio Mediterráneo para presenciar ese choque de vuelta contra el Girona. Y lo que percibí me gustó. Tanto, que ahora parece más importante preservar lo que se tiene que realizar una gran venta que permita desembolsar dinero por un par de cracks. Porque sería difícil que alguien igualase las prestaciones de Akieme, la presencia de Samú Costa, la habilidad de Ramazani o los 22 goles de Sadiq. Y sí, es cierto que esto no está cerrado. Se necesitan refuerzos. Quizás, un central, un extremo y otro mediocentro. Pero también es vital mantener lo que hay, porque va a más. Apostar por la gente joven, a medio plazo, tiene esta ventaja. No la desaprovechemos.