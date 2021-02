Poco hay más placentero para un entrenador que contar con un jugador que anteponga el nosotros al yo. Incluso en las categorías más bajas, donde ya hay representantes y niños que visten cada temporada una camiseta diferente, existen críos -con su entorno- que complican el buen funcionamiento de un vestuario. Partiendo de la base de que el futbolista tiene que ser egoísta por naturaleza, hay límites que no se deben sobrepasar y, si existen futbolistas que suponen un problema por mucha calidad técnica que pueden tener, otros son una bendición para el técnico. He conocido muchos de los dos tipos, siendo uno de los ejemplos más claros de los segundos Manu Martínez, ahora en las filas del Poli Almería. Quizás es de los mejores porteros de Tercera (tan importante es ser bueno como tener padrino), ágil, yendo bien con el juego de pies, fuerte psicológicamente, buen dominio corporal y ajuste espacio-temporal y un largo etcétera. A eso hay que unirle las dotes de liderazgo y el ser clave para la cohesión de grupo. La portería es una posición especial y, aunque cada vez más de moda, es rara una rotación, quedando el cambio a expensas de una expulsión, sanción o un bajísimo rendimiento. De ahí que no sean pocos los problemas que surgen entre el guardameta suplente y el titular. Con Manu no recuerdo ningún problema y eso que en alguna época no ha sido titular indiscutible aun siendo muy superior a su competencia. Al revés. Siempre ha sido amigo de su compañero y no rival, siendo una solución y apoyando, incluidos esos momentos en los que no es tan fácil. Hace nueve días vio la expulsión en el Anexo tras una salida en falso y posterior falta. Pidió perdón a sus compañeros y afición en vez de apuntar hacia el árbitro. Anteayer no pudo jugar por sanción y en el terrado del campo lo vivió como el que más, animando a sus compañeros, como siempre ha hecho cuando no ha jugado, desplazamientos incluidos aunque cueste un domingo entero. Por más Manus en el fútbol.