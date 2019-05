Mar de plástico, literal

No son molinos, amigo Sancho, son gigantes. Los veo con frecuencia en la recta de Balerma. Gigantes de plástico a los que solo unos matorrales y apenas diez metros separan de terminar en el mar. Los frecuentes temporales de Levante y Poniente hacen el resto. El plástico del Mar de Plástico acaba en el mar, sí. Lo he visto con mis propios ojos. Y es una vergüenza, en efecto, de proporciones bíblicas. Más que eso: es un fracaso de todos, comenzando por nuestros representantes políticos. No me sirve que las organizaciones agrarias empleen energía y minutos en lamentar la situación. Ni tampoco la excusa de que los chinos ya no quieren nuestro plástico. Excusas, excusas. Alíense todos los actores de esta película y monten una gran planta de reciclaje. O negocien con el diablo si es necesario para que alguien se los lleve, pero no vuelvan a decirnos que el problema es de los chinos. Nos subimos al carro de la agricultura ecológica, tan de tendencia hoy. Se nos llena la boca con el 'eco', el 'bío', lo 'verde' y lo 'sostenible' pero he visto plásticos a mansalva camino del Mediterráneo. Y nadie hace nada. No tenemos remedio.