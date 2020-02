Desconcierta un poco el rumbo del Almería. Asusta pensar todo lo que se está hablando y el equipo está en la tercera posición, a un sólo punto del ascenso directo. Se lleva hablando por aquí desde hace meses que la 'obligación' de ascender podría pasar factura y parece ser que es lo que está pasando. Tanto cambio y tantas dudas en torno a muchas figuras, no es una defensa al entrenador, tampoco son el mejor escenario para que los futbolistas den su mejor rendimiento. En una plantilla que carburaba quizá se añadieron más elementos de la cuenta, mi percepción es que con retoques hubiera bastado. Al final, esto no es el FIFA y se está tratando con personas.

Más allá de la absurda guerra arbitral que se traduce en un victimismo, sinónimo de mentalidad perdedora, lo cierto es que Guti tampoco está tocando bien las teclas. Cambió esquemas que funcionaban y puso a jugadores fuera de su posición. Lo acabó pagando y mucho de ello lo ha ido corrigiendo. Bien es cierto que con esa sensación de tener la guillotina en el cogote tampoco es sencillo. Pero hay una norma básica de no cambiar lo que está funcionando, como la doble punta. Más allá del tremendismo, la realidad es que las opciones del conjunto unionista andan intactas. El líder, el Cádiz, del que se hablan maravillas, está a seis puntos. Lejos, pero accesible.

Queda mucha liga aún y con estas urgencias mentalmente es difícil aguantar una temporada, ya no digo con el play off incluido. Convendría darle más normalidad a las victorias y a las derrotas porque el ascenso no deja de ser una maratón.

En la que no hay que ir boqueando en cada control, pero en el que lo importante está en la meta. Por fortuna para la Unión Deportiva Almería, aún está lejos y hay margen de maniobra. Un poco de paciencia y no buscar fantasmas estaría bien para no que no fuera él mismo su rival más peligroso.