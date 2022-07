Hace unos años tuve a bien asistir a un partido del Queens Park Rangers (yo vivía a unos 15-20 minutos andando de Loftus Road) con mi amigo Juan Andrés Heredia. No me pregunten el rival, ni el marcador, porque realmente es algo que mi cerebro no quiso guardar en la memoria, y tampoco viene al caso de lo que les vengo a decir. Desde aquel día, como compré las entradas por internet, entré en la base de datos del club londinense y sigo recibiendo emails y notificaciones. ¿Por qué no he desactivado esas notificaciones? Eso tampoco viene al caso. El asunto es que hace unas semanas recibía la notificación sobre la campaña de abonos del QPR. Los precios no andan muy lejos de los que anunció el Almería (aunque el poder adquisitivo de Londres es más alto y los ingleses juegan en la Championship, segunda categoría), pero hubo un detalle que me llamó la atención y del que me acordé al ver la campaña del club indálico: se podía pagar el abono en 10 mensualidades si renovabas antes del 30 de junio. Sin intereses. Cuando vi la campaña de abonos del Almería, lo primero en lo que pensé fue en eso, mas allá de los precios, que se pueden discutir si son más o menos razonables (no se puede discutir que Mohamed el Assy se columpió en su entrevista en este medio diciendo que no sería más del doble). Cada abonado y cada familia tiene sus propias circunstancias. El fútbol no es un bien necesario y, por tanto, uno toma la decisión de ir o no ir. Pero a los que les gustaría ir, tal y como está la vida, dar una facilidad de pago puede marcar la diferencia entre abonarse o no. Sea un solo abonado o sean cuatro de un mismo núcleo familiar, este es un tema que se debería de cuidar. Aquí, en Londres, lo cuidan y a nadie se le ocurre pensar que un abonado no vaya a pagar el resto de las mensualidades, entre otras cosas, porque ese abono, sin pagar, dejaría de estar activo. El Almería debería reconsiderar todo esto, como también debería considerar el hecho de que abonados actuales no tengan algún tipo de preferencia/ventaja para abonar a sus parejas, hijos, padres, etc…