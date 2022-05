Almería, 26 de mayo de 2022. Estimado Piñeiro, el fútbol es insondable. En tu misiva de la semana pasada ya avisabas de que no convenía descorchar el cava antes de tiempo y cuando todo estaba dispuesto cayó el jarro de agua fría ante el Alcorcón. El palo fue tan duro que nunca hubiera imaginado esta capacidad de recomponerse de la afición rojiblanca, que apunta a realizar una auténtica marea indálica en el 'on tour' a Leganés. Esto demuestra que hay hambre de ascenso y que esta segunda bala en la recámara no se puede desperdiciar, si bien conviene recordar que van a ser 90 minutos frenéticos con la sombra del play-off a la vuelta de la esquina y será fundamental la gestión de la ansiedad en caso de que los rivales se adelanten en otros campos, tal y como ya ocurriera en la jornada anterior. PD: El chiringuito que LaLiga de Tebas tiene montado vía Aficiones Unidas y las Federaciones de Peñas algún día reventará...