María Dolores Casanova Teruel (Almería, 1914-Valencia, 2007). Aunque de temprana vocación artística -como ella misma relatase, aún siendo niña "pedí a mi padre un profesor de pintura y se negó rotundamente, pues me dijo que me moriría de hambre"-, continuada a lo largo de los años de forma autodidacta y siempre tangencial a su ajetreada biografía -continuos traslados derivados de la profesión de su padre, perteneciente al cuerpo de Carabineros; regreso a Valencia tras la Guerra Civil española, vivida junto a su familia en Palma de Mallorca; adversidades familiares (enfermedades, fallecimientos) y económicas varias; los continuos vaivenes de su carrera profesional como profesora de inglés en Valencia; sus discontinuas estancias en Llandudno, localidad inglesa en la que, durante diversas temporadas, trabajó como camarera de hotel, etc.-, no sería hasta 1965, contando ya cincuenta y un años, cuando María Dolores Casanova, como ella misma confesase a Juan Antonio Vallejo-Nágera, comenzase a pintar.

Si bien debieron influir poco en su forma de afrontar el hecho creativo las clases de desnudo del natural a las que asiste, en 1967, en la Escuela de Bellas Artes de san Carlos como alumna libre, o su incorporación, aquel mismo año, a las tertulias de la joven Asociación de Arte Actual, donde, a pesar de su vinculación a las mismas, siempre se sintió como una "intrusa", sí que le proporcionarían aquellas experiencias, y su relación con algunos jóvenes pintores que la animaban a continuar con su particular forma de hacer, la oportunidad de participar en diversas exposiciones colectivas -entre éstas los valencianos Salones de Marzo, convocatoria en la que en 1970 fue galardonada con la Medalla José Ribera- e iniciar su carrera "profesional" con la celebración de su primera individual en la Sala Hoyos de Valencia (1967). Una exitosa muestra -de público y crítica, no así comercial- a la que siguieron otras que rápidamente consolidaron su prestigio, por la originalidad y frescura de su propuesta, como las celebradas en 1973 en la Sala Braulio de Castellón y en 1975 en la madrileña Galería Horizonte.

Tempranamente considerada como una de nuestras artistas naíf más importantes, su obra, presente en ARCO 88 de la mano de la Galería del Palau de Valencia, fue seleccionada durante la década de 1980 para dos relevantes antológicas de pintura naíf española: la celebrada en 1984 en la Sala de exposiciones del Banco de Bilbao en Madrid y la mostrada en 1987 en el Museo del Bronx de Nueva York.

Sobre su abigarrada e ingenua pintura, de marcado carácter autobiográfico y expresivo, Vallejo-Nágera señalaba en 1982 que, ante sus cuadros el espectador «no puede quedarse sólo en una delectación estética, que también la producen; en cada pintura hay un intento de comunicación logrado, cuyo regusto, prendido como un aroma, queda en el espectador. Es un relato, no es sólo una composición en el sentido de un pintor que está haciendo un cuadro. Es fundamentalmente literatura visual.

Está claro que tiene grandes, excepcionales dotes de pintora, pero también parece evidente que no ha aprendido a pintar como los demás».

Algunos de sus dibujos y pinturas pueden verse actualmente en la exposición 'A la sombra del Aduanero. Arte Naíf Almeriense' que acoge el Museo de Arte de Almería - Espacio 2 hasta el próximo 5 de mayo.

*Doctor en Historia del Arte y Director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino