Marzo es clave

Almería, 28 de febrero de 2019. Estimado Piñeiro, como quiera que no soy futbolista voy a huir del discurso de partido a partido, que está muy bien para el vestuario, y me proyecto a todo el mes de marzo, con cinco partidos a disputar, que sin duda va a ser clave para saber si la meta del play-off será finalmente factible o, por el contrario, habrá que conformarse con una permanencia holgada, que no es poco viniendo de donde venimos. Veo al equipo capacitado para mantener la buena racha de febrero pese a tener tres salidas a plazas complicadas: Zaragoza, Gijón y La Coruña, además de recibir en casa al Granada y culminar el mes ante el Rayo Majadahonda, que en la ida nos dio sopas con honda. Una vez salidos de ese nuevo Tourmalet, y a falta tan solo de diez jornadas, habrá tiempo para ver si la cosa alcanza para disputar el ascenso o el equipo se deja ir ya sin objetivo nítido para devolver favores prestados.