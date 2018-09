Estaba yo el otro día bajando canales de la guía de la televisión cuando me llamó la atención ver que hay un canal exclusivo de e-sports. Y pensé: "¿Quién verá esto?" Y fue entonces cuando se derrumbó finalmente toda mi teoría de que los de mi generación, que, aunque seamos padres a edades más tardías, arrastramos un complejo de Peter Pan considerable por el que vamos a estar más preparados que las anteriores para entender y empatizar con nuestros hijos.

Así que lo de ser padre enrollado puede que sea más complicado de lo que me pensaba, porque si ya me escandalizo con lo que les oigo a los adolescentes cuando cruzo la Rambla por el Burger King, no me quiero ni imaginar en qué estarán metidas dentro de diez años las que ahora no pasan de los cinco.

Tengo que asumir que los jóvenes de hoy se mueven por unos terrenos que son ya totalmente desconocidos para nosotros. Youtube va mucho más allá de los capítulos de Peppa Pig que les ponemos en la tablet cuando salimos de tapas. Y es allí donde se hicieron fuertes en un principio los deportes electrónicos, con audiencias que más quisiera para sí el partido de Liga de los lunes, con gurús con más influencia que Dulceida con sus millones de seguidores . Luego llegaron los canales de televisión y el interés de los clubes deportivos por tener su propio equipo.

Aun así, sigo sin entender por qué el mundillo de los e-sports está tan obsesionado con tener el reconocimiento de la comunidad deportiva, digamos, tradicional. En su poco tiempo de vida, ha sido una constante el deseo de ser considerados un deporte, como el baloncesto, el tenis o el atletismo.

Por ahora la cosa pinta mal. Por si fuera poco es que directamente quieren ser deporte olímpico. Pero si no lo ha conseguido el ajedrez todavía, me parece que para eso queda aún mucho tiempo. Además, el COI ahora esgrime que eso de matar marcianitos es violento, no como el boxeo, y que de las olimpiadas mejor que se vayan olvidando.