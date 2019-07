Londres, 25 de julio de 2019. Estimado Navarro, en los últimos días he asistido al apaleamiento público de nuestro colega Nico García y ayer vi con bochorno cómo el capitán René tuvo a bien poner en entredicho tu publicación acerca del 'caso Álvaro', que es más que evidente que lo hay. No quiero profundizar en el cargo de portavoz que el meta gaditano ha adquirido en las redes sociales para tratar/cuestionar según qué asuntos, pero sí quiero tomar esta oportunidad para defenderte a ti y a otros compañeros a los que se desmerece injustamente simplemente por publicar cosas que no gustan. Yo también lo sufrí en su día. Un periodista profesional, antes de publicar, contrasta y se asegura de la validez de la información y desde luego no está en la profesión con ánimo de incordiar, ni de polemizar. El periodista está al servicio del lector, oyente o telespectador y ha de ser neutral, señalando tanto lo bueno como lo malo. No tengo ninguna duda de la veracidad de tu información. Desde las redes sociales es muy fácil matar al mensajero…