Así se planteó el Real Madrid esta temporada, bastante parecida a las anteriores pero con distinto desenlace. Similar a otras veces, calcado al año en que se marchó Rafa Benítez dando lugar a que Zidane cogiera las riendas del equipo. Entonces las cosas marchaban más o menos por los mismos caminos. Aquella inclusión indebida de Cheryshev ante el Cádiz en la Copa del Rey había sido la sentencia para el actual técnico del Newcastle, que perdido en Copa y en Liga, dejaba al equipo con la esperanza de conseguir la Champions League, un campeonato hecho a medida del club blanco, pero que él ya no disfrutaría. El destino siempre caprichoso, quiso que ese equipo ganara tres de las últimas competencias europeas. Todo se calmó, los triunfos taparon el mal juego que arrastraba el conjunto después de una desastrosa gestión de Mourinho. Siempre se especuló con la idea de que la plantilla se hubiera cargado a Benítez. En fin, no sería la primera vez que ocurre. Lo cierto es que el Real Madrid ganaba, porque es a lo que está acostumbrado, pero nunca su juego ha terminado de convencer. Ganar no significa jugar bien, ni mucho menos expresa una idea de juego. Se gana y se levantan trofeos. Para eso se compite. Punto pelota. Entonces entró en esa dinámica de matar o morir. Y a la vista de los resultados la fórmula le ha dado resultado. Sin Copa y sin ligas, el Madrid se dedicó a levantar Champions. Pero la ida de Cristiano y el correr de los años, han dejado sin balas a los Blancos. La suerte ya no le sonríe y su apuesta arriesgada parece que no tendrá beneficios. Todo puede pasar y el Barça o el Atlético se pueden dejar la liga. Matar o morir. Cosas peores hemos visto.