Es Rosa María Peloteo. La propuesta de cuadruplicar hasta las 80 horas semanales las emisiones en catalán de TVE y aumentar la producción de programas desde Sant Cugat es una decisión desmedida, injustificada y un abultado agravio respecto a otras comunidades autónomas. No por hacer más programas en catalán los catalanes van a ver más TVE. Ni los independentistas se van a sentir halagados. En el centro de producción de la cadena pública en Cataluña hay carga de trabajo de sobra aunque sus espacios, salvo Saber y ganar, apenas calan entre el público. Y en otras partes de España, como en el centro territorial de TVE en Sevilla, hay instalaciones que se mueren de risa y un potencial de profesionales y creadores que nunca tendrán la oportunidad de lucirse en esta RTVE bipolar que sólo atiende a Madrid y Barcelona.

Lo de Mateo, en una forzada operación de auxilio para ayudar en los presupuestos a Pedro Sánchez, es decepcionante. Y aunque el candidato para dirigir TVE, Enric Hernández, parezca un profesional contrastado (para un periódico, pero no sabemos si para una cadena de TV) la balanza tan desesquilibrada hacia Cataluña suscita mayores desencantos en el Sur.

Aparte de dar patadas a los que estaban y colocar a profesionales afectos, los informativos de TVE han vuelto a estancarse en los mismos defectos de sus antecesores. En los Telediarios y el 24 Horas, cada vez más cansinos de ritmo frente a la competencia, se siguen protegiendo las tesis e intereses del gobierno de turno. Creíamos que Mateo podía hacer buena televisión pero es sólo un alfil de otros, subterráneos, obsesionados con el control político de Torrespaña. Por no cambiar, Mateo no ha sido capaz ni de mantener durante las semanas navideñas la programación habitual y se han ido de vacaciones La noche en 24 Horas o Los desayunos, sin pensar en sustitutos para atender a la audiencia. Xabier Fortes, distante y mal comunicador, no está a la altura de sus propias quejas y movilizaciones cuando encabezaba el consejo de informativos.