Máxima exigencia

Londres, 6 de febrero de 2020. Estimado Navarro, sigo dándole vueltas al partido en Los Pajaritos y la posterior rueda de prensa de José María Gutiérrez, que dio mucho que hablar. Para algunos, fue una muestra de que nuestro entrenador está desbordado por la presión y fue una evidente salida de tono. Yo, en cambio, entendí sus declaraciones desde la ironía y el sarcasmo. Es normal que estuviera irritado. El equipo había dejado escapar dos puntos en Soria y el VAR tampoco había ayudado. Pero lejos de caer en la tentación de centrar el foco en el arbitraje, que por segunda semana consecutiva fue perjudicial, decidió desviar la atención hacia su propio equipo, con unos mensajes fuertes que hubo quien pensó que no sentaron bien en la caseta. A mí me gusta que Gutiérrez sea exigente con sus jugadores, mucho más exigente de lo que fue con Guti. La duda que tengo es si he hecho una lectura correcta de sus declaraciones o, por el contrario, estoy equivocado. ¿Cuáles son tus impresiones? PD: Al Racing hay que ganarle sí o sí, con o sin VAR...