El culebrón interminable que protagoniza el divo francés ya me tiene cansado. Entiendo que a falta de noticias veraniegas, se hable más de la cuenta de la vida de un jugador de fútbol al que algunos consideran el mejor del mundo. En mi opinión puede ser, con permiso de Haaland, el más determinante. Para ser el mejor, todavía tiene que tomar mucha sopa. Que se va del PSG, que se pelea con Al-Khelaiffi, que viaja al pueblo de su padre en Camerún, que dice que el club parisino es un club de medio pelo, -cosa con la que estoy de acuerdo-, y bla, bla, bla. Pero lo cierto es que el jugador de la selección gala, es el producto de una gran empresa familiar, a la que en Francia llaman “el clan”. El muchacho ya estuvo en Madrid con 14 años recibiendo los mimos de Zidane, su gran valedor. Le armaron un partidillo con el Castilla y le mostraron las bondades y beneficios de quedarse a vivir en la capital. Entonces no había residencia oficial del club, y su madre aceptó la posibilidad de trasladarse a la meseta, si el Real Madrid les alquilaba una casa en La Moraleja. En ese momento, un proyecto de jugador de élite, no era más que eso, por lo que la pretensión del clan familiar, se antojó desmedida y asustó al personal. La precisión en la solicitud, disparó las alarmas, que hoy vuelven a saltar, alrededor del francés y su comportamiento fuera del terreno de juego. Ya sucedió el año pasado cuando lo que parecía que estaba cerrado, es decir, su incorporación al equipo blanco, terminó desnudando dos acuerdos; uno con su actual club y otro con el Real Madrid, cosa inédita aún en este mundo de caprichos de las estrellas del fútbol. Ahora, el pulso de Kilyan Mbappé es con el PSG, del que parece que se quiere ir, pero como jugador libre. Los de Qatar dicen que eso ni de coña, y que antes lo ponen en el mercado para que se inicie una puja que puede rondar entre sueldos, contratos y comisiones, en unos 400 kilos. El clan juguetea a varias bandas y parece que habrá show para un rato largo. Cosas de un fútbol, que es cada vez menos fútbol.