Dicen que juega mal, que no entusiasma, que atrás da muchas ventajas y bla, bla ,bla, pero el Real Madrid lleva ocho victorias seguidas y se le está poniendo cara de campeón cuando recién empieza el mes de diciembre. Digamos lo que digamos el equipo de Ancelotti no para de ganar y en el campeonato doméstico está poniendo tierra de por medio con quienes pretenden disputarle el campeonato. En esto del fútbol ya se sabe que si no se gana, no se va a ningún lado, y los de atrás, pues, no ganan. El líder es cada vez más líder y la distancia entre el puntero del campeonato y todos los demás, es un abismo. Le saca 8 puntos al segundo que es el Sevilla, 9 al Betis, 10 al Atlético, 10 a la Real y 16 al Barcelona. Mucho tiene que cambiar el asunto para que la liga se escape de Concha Espina. La ventaja es una vida y salvo catástrofe, que en este deporte puede suceder, el Madrid lo tiene hecho. Pasó en la temporada 2003/2004, cuando los blancos le sacaban 18 puntos al Barcelona de Frank Rijkaard. Con Ronaldinho y Xavi en el mediocampo, el Barça enhebró 17 victorias seguidas. Era la primera temporada de Laporta en la presidencia y aquella situación guarda cierto parecido con la actual. Al loro que nos estamos tan mal, gritaba el máximo mandatario blaugrana en un club entonces tan convulso como ahora. Cualquier parecido con la realidad es una simple coincidencia. Tal y como están las cosas hasta el momento nada hace pensar que la liga se le pueda torcer al Real Madrid. El equipo se muestra sólido y los mejores levantan el nivel de los demás. Militao y Jovic han dicho presente. Vinicius vuela y este año ha aprendido a definir. Benzema no se cansa de sacar conejos de la galera y de marcar goles. Kross no pierde la exquisitez y este Modric tiene 10 años menos que el que juega con Croacia. Los demás acompañan y lo hacen bien, mientras un enorme Courtois transmite la seguridad de un muro infranqueable que aparece siempre que se le necesita. El Madrid tiene media liga en el bolsillo. Solo depende de él.