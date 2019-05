Medio ambiente, la eterna 'cenicienta'

Estimado Anyo: dicen los sabios que la Tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Date cuenta que he dicho sabios... Y es que para mucha gente, demasiada, el medio ambiente es un asunto menor, secundario, de poco peso. Tú y yo, que somos gente 'de peso', sabemos que no es así, aunque tampoco seamos demasiado sabios. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que ya va siendo hora de que el medio ambiente tenga un papel más relevante en las políticas municipales. Y, en el caso de los pueblos con una agricultura importante, aún más. Cada año, vemos con estupor cómo se 'gestiona' gran parte de los residuos plásticos de la agricultura intensiva de la provincia. Y es una auténtica vergüenza que aún haya muchos agricultores que los lancen en ramblas. También es vomitivo que haya empresas que se dedican a gestiornar estos restos y, casualmente, ardan cada verano. Sin respeto ni cuidado del entorno, no hay futuro. ¿No crees?