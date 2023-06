Medio mundo festejó

Si según las estadísticas el fútbol llega a más de 5.000 millones de personas, la mitad de esa gente —ue es un porcentaje mayoritario de los habitantes del planeta —, el sábado celebró el triunfo del Manchester City Footbal Club. La entidad fundada en 1880 por iniciativa de los miembros de la iglesia de St. Marks en 142 años no tenía un trofeo internacional en sus vitrinas. Manchester divide su corazón entre el City y el United. El sábado por la mañana estuve con un hincha de los diablos rojos, que, por supuesto quería que su máximo rival, cayera ante el Internazionale de Milán, como lo había hecho en 2019, contra el Chelsea. Esa rivalidad, como la del Barcelona con el Real Madrid, ha traspasado fronteras. Desde que los ciudadanos han estado bajo la tutela de Dubái, el equipo deportivamente ha ido a más. El City es un club estado, pero a diferencia del PSG, no es un club artificial. Sus orígenes proletarios y sus 142 años de existencia hablan a las claras de la masa social y presencia real de los sky blues.

Este sábado, el fútbol les premió con su primera Champions League. En la actualidad, y estas son las opiniones que dividen, el City es probablemente el mejor equipo del planeta, dirigido por el que puede ser el entrenador con mayores recursos del mundo a la hora de jugar al fútbol. El partido del sábado fue un encuentro donde el Inter jugó sus cartas y estuvo a punto de conseguir lo que fue a buscar. El empate a cero, siempre es un buen negocio para un equipo italiano. Pero de pronto apareció Rodrigo, que recogió un balón frente a la portería y lo colocó fuera del alcance de André Onana. Se hizo justicia. No por lo visto en los 90 minutos de juego, sino justicia de la justa, de una escuadra que lleva conseguidos siete títulos de liga de los últimos diez disputados. Las casualidades no existen. La máxima es que el que juega bien, a la larga, gana. El equipo de Pep y de la mitad del mundo, lo hace. Juega bien, gana y ofrece espectáculo. Para que haya espectáculo el que hay enfrente tiene que querer y eso no siempre sucede.