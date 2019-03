Al Mediterráneo el domingo

Sí, ya sabemos que la Unión Deportiva Almería vuelve a jugar fuera de casa esta jornada, en Gijón para ser exactos, y en principio no había que acudir al Mediterráneo el fin de semana que se avecina, pero quizás no sea mala idea cambiar los planes ya previstos de ir a pasar el domingo a Cabo de Gata o a Fondón y plantarse en el feudo rojiblanco a las 11:00 horas. Ahora la gente está volcada con el primer equipo del Almería, y no es para menos viendo la espectacular temporada que están realizando sus jugadores bajo la dirección de Fran Fernández, pero un abonado debe ser consciente de que la UDA es más que una plantilla de una veintena de jugadores en Liga de Fútbol Profesional. La UDA es un club, con una estructura, evidentemente con mucho que mejorar, que está formada por unas bases con numerosos equipos de distintas edades y categorías, con un femenino, que se dejan la piel cada fin de semana para defender el escudo del equipo más representativo de la provincia almeriense. La cantera es futuro, y para un club como el Almería, no muy dado a sacar la billetera, también es presente y es obligación de la directiva de la entidad cuidarla como su mayor tesoro. Su joya canterana, a excepción del cuadro que milita en la División de Honor, la máxima categoría juvenil, es el filial de Segunda División B, el plantel que está más cercano a la mirada de FF, cuando hace falta tirar de jugadores si hay lesiones o sanciones de cara a un choque. Un conjunto, dirigido por Esteban Navarro, que recibe este domingo nada menos que al Recreativo de Huelva del almeriense José María Salmerón en un duelo que no puede perder si quiere seguir manteniendo algo de esperanza en su complicada lucha por seguir siendo equipo de la categoría de bronce la próxima temporada. Estos chavales, al igual que el curso pasado en el play off, necesitan todo el calor de los fieles rojiblancos en la grada para lograr un reto aún más difícil que ese histórico ascenso.