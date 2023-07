Es complicado ser un disidente. Quejarte te hace parecer una persona oscura y, peor, que critica por vicio. En ocasiones pienso si el problema soy yo. Si exijo mucho o si me he agriado rápido. Tampoco quiero llevar a confusión: no me creo ninguna especie de héroe solitario. No soy único. Hay más gente así. Pero también la hay extremadamente indulgente. Sobre todo, en el entorno del Almería. La afición de un equipo es un muestreo de la población de esa provincia. Y uno de nuestros grandes fracasos como sociedad llega con la autocomplacencia. Con la resignación. Con la satisfacción a medias, pero satisfacción, al fin y al cabo. Cuando asumimos y callamos. O, peor, cuando asumimos y premiamos. En Almería nos reforzamos en esta actitud tras unos infames años con Alfonso García que nos hicieron temer por la supervivencia del club. Entonces llegó la actual directiva y se encontró una masa social machacada. Todo lo que no fuese descender a Segunda B era mejorar. Así, Turki construyó un proyecto libre de crítica. Cualquier promesa se asumía con ilusión y los tropiezos se excusaban. “Mejor esto que Alfonso” era la consigna más repetida. Hoy podemos afirmar que merecieron la pena estos cuatro años y que, seguro, merecerán la pena los que están por venir. Pero hay críticas que hacer. La campaña de abonos ha dejado dos tipos de abonados muy dañados: los de tribuna, cuya renovación asciende a la salvaje cifra de 865 euros, y los de fondo, a los que se ha reventado alejándolos del césped sin consultar, sin informar y sin rebaja de precio. Una falta de respeto. Un club de fútbol no es una empresa más. Sus clientes no mostramos nuestro descontento dejando de consumir su producto. No es tan fácil. Estamos implicados emocionalmente. Expuestos. Desnudos. Por eso, lo único que nos queda es el espíritu crítico. No admitir abusos. Protestar. Porque es mejor esto que Alfonso García, pero también son mejores otras formas que las actuales. Y no pasa nada por denunciarlo.