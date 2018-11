La Cátedra de Gastronomía de Andalucía ha desarrollado una encuesta entre los cordobeses para determinar su opinión sobre temas gastronómicos de la ciudad con una participación de 1509 personas. Cuando se les ha preguntado por cuál creen que es el mejor cocinero de Córdoba, se ha planteado el problema, y no es que tengan dudas entre varios para elegir, es que directamente la mayoría no sabían que decir. Literalmente, al ser una respuesta abierta, se han recibido contestaciones como "no tengo ni idea", "no conozco a ninguno" y el consabido NS/NC, o dejaron la pregunta en blanco.

Esto podría ser razonable, en un porcentaje moderado, pero la cifra de no opinadores es del 74,3% (1121 personas). Y eso teniendo en cuenta que el nivel de respuestas en blanco o de "No sabe / No contesta" (NS/NC) en la mayoría de preguntas de la encuesta, ha sido cero, o prácticamente. Entre los encuestados de fuera de Córdoba, el porcentaje de inopinadores sobre el cocinero mejor ha sido más alto (84,2%), pero es que los locales mantienen un 72,4% de estar en la inopia. Entre sexos, la cosa está algo más equilibrada entre hombres (71,2%) y mujeres (76,2%); en tanto que por edades los menores de 30 y mayores de 70 se acercaban a casi el 85%; y la clase media es la que menos respuestas inopinadas ha dejado (68,2%). Cifras todas ellas aterradoras en un país en que la gastronomía mueve masas y audiencia. Pero es que como suele ocurrir: hay un abismo entre las grandes estrellas mediáticas de los fogones y los currantes que día a día dan de comer a una población y a un turismo creciente, sin que tengan nada que envidiar a los soles y estrellas más brillantes.

Con estos datos, no nos podrá sorprender que entre los propuestos se encuentren desde cocineros vascos y catalanes, hasta famosos conductores de programas televisivos de cocina.

Llegado este punto, no estaría bien dejarles con la duda de quienes fueron los más votados, y contabilizando solo 8 que recibieron más de 5 menciones de los encuestados, se encuentran: Kisko García (61% de las opiniones), seguido de Paco Morales (14%), Celia Jiménez (8%), Pepe Sanchis (7%), Periko Ortega (3%), Chico Medina (3%), Juanjo Ruiz (2%) y Juan Pedro Sacaduras (2%) aunque a este último nadie lo mencionó por su nombre, sino por el cocinero de Pepe de la Judería.

Con permiso de Kisko y sus siete magníficos acompañantes de pódium, no nos queda más remedio que otorgar la medalla al mejor cocinero cordobés a NS/NC votado abrumadoramente.