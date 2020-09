Mejor humildes que soberbios

Almería, 24 de septiembre de 2020. Estimado Piñeiro, la temporada pasada cambiaron muchas cosas en el seno de la UD Almería. El club se convirtió de la noche a la mañana en un potentado, pero lamentablemente también perdió en el camino alguna de las señas de identidad que siempre lo habían acompañado. A lo largo del difícil curso 19-20, marcado ya siempre por la pandemia de coronavirus, hubo desde la propiedad numerosas muestras de una soberbia que no casa con la cruda realidad de Segunda División. Está bien que se dejen a un lado los complejos adquiridos, pero para triunfar en esta categoría siempre es mejor ir de humilde. La primera prueba de fuego es en el Anxo Carro de Lugo, símbolo de ese carácter modesto. La avalancha de fichajes y su difícil conjunción me tienen mosqueado. O Gomes hace magia o habrá que tirar de caldiad. PD: Hoy me caen 40 castañas, espero que nos queden muchos ascensos más que celebrar.