Es indudable que el club ha hecho un tremendo esfuerzo por dotar a la plantilla de un salto de calidad, de un grado más de experiencia que la temporada pasada no tenía y que en más de una ocasión repetimos hasta la saciedad. Fue como jugar a la ruleta rusa con un equipo inexperto para Primera, con jugadores muy jóvenes y que como se vio a lo largo de la competición, estuvo muy al filo del abismo, hasta el punto de que salvó el curso en los últimos quince minutos del campeonato. Este curso da la sensación de que el club ha tirado la casa por la ventana, haciendo grandes desembolsos en determinados jugadores, siendo la punta del iceberg el central mexicano César Montes, por el que ha pagado una mareante cifra de millones al Español, convirtiéndose en el futbolista más caro comprado por el Almería en toda su historia. Casi dobla lo que en su día, y no hace tanto tiempo, pagó la nueva propiedad por Apiahh, jugador que dado su rendimiento le ha salido “rana”, ya que pagar lo que se pagó en su día y salir cedido para tener minutos en otros equipos es muestra inequívoca que la inversión por esa “prometedora” estrella del fútbol británico fue como tirar el dinero. Ahora ese récord lo va a ostentar Montes –la “estrella” del equipo va a ser un central- que va a tener que cargar con esa pesada mochila, pues tanto sus aciertos como errores serán sinónimo comparativo de la pasta que le ha costado. ¿Mereció la pena hacer esta fuerte inversión? Soy de los que se alinea con la corriente de que se ha pagado demasiado, y más como está el mercado, pero el club habrá echado números e igual es de la opinión de que ese dinero volverá a la cuenta corriente más tarde o temprano. Tiempo al tiempo. Lo cierto es que la plantilla es la que es y solo los números dirán si es mejor que la de la temporada pasada, solo eso, los números, porque al fin y al cabo son los que te acercan o te alejan de tu objetivo. ¿Que no está compensada? Bajo mi humilde opinión creo que no, pero solo es eso, una subjetiva visión de cómo ha quedado el grupo.