Mejorar lo que hay

Amuchos, a toro pasado, nos da por reflexionar sobre lo que podría haber sido y no fue. Pensamos en cómo habría cambiado todo si Zarfino no hubiera aparecido para marcar un gol al Eibar en el descuento de su partido y poner patas arriba Butarque. Ese tanto inesperado forjó un proyecto en Almería, mientras que sumió a los armeros en una maldición. Analizar el fútbol de esta manera también nos hace imaginar qué hubiera ocurrido en el caso de que Ramazani no hubiera tenido la osadía de hacer una diablura en el área de Cornellá en un momento del partido en el que a todos les quemaba el balón en los pies. Si no lo hubieran derribado. Si a Embarba le hubiese temblado el pulso. Aterra. Estaríamos de regreso a Segunda tras un año sin pena ni gloria en la élite. Apenas una acción aislada y caprichosa al final del último partido liguero cambia el destino de una entidad. Simplificando mucho, muchísimo, el Almería estuvo a un tanto del descenso. Treinta y ocho jornadas que se resumen en ese penalti que mandó al Valladolid al pozo. Por eso, llama la atención el aura de ambición con el que se arropan todos esos miembros del club que anuncian frente a los micrófonos de la prensa que el gran objetivo es mejorar lo realizado el año pasado. Estaría bien si no fuese porque empeorarlo sería, literalmente, descender. Así, en la temporada en la que el club se va a asentar en la élite, quizás los objetivos debieran ser mantener la columna vertebral, aderezarla con futbolistas contrastados (Édgar es un magnífico fichaje), evitar la fuga de talentos en categorías inferiores o, por fin, construir nuevas infraestructuras. Todo esto llevaría implícito superar lo hecho el año pasado, pero supondría especificar, ser más concisos e ilusionar a una afición que, durante un año, verá el fútbol en el peor estadio de Primera. Las pistas de atletismo son ya tan anacrónicas que solo podrían subsistir en sitios como Almería. Esperemos que no por mucho tiempo. Eso sí sería mejorar de verdad.