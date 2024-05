El fútbol no es para entrenadores viejos. Los técnicos a partir de los 60 años se hacen invisibles a los ojos de los clubes, que apuestan por gente joven y preparada, y recelan de las canas y el culo pelao. El relevo generacional ha dejado en la cuneta a muchos, pero con ilustres excepciones. Claudio Ranieri ganó la Premier con 65 años al frente del Leicester. Ancelotti tiene 64 años y cuerda para rato. Y Mendilibar levantó su primer título europeo con 63 años, en el Sevilla, y buscará el segundo, primero en la historia del Olympiacos, a costa de la Fiorentina en la final de la Conference League. Pepe Mel, a sus 61 años cumplidos el 28 de febrero, está en la recta final de su carrera, de 25 años entre banquillos. Ha entrenado poco en Primera, siempre ejerciendo de bombero (170) y muchísimo más en Segunda. Se puede resistir a admitirlo, pero su tiempo se le está acabando. Le restan tres partidos y dos se juegan en cuatro días. Está loco por la música. Llegó para 10 jornadas y no ha podido obrar el milagro. Pero su encomienda, al parecer, no era esa. “Cuando llegué me dijeron que había que ganar un partido”, destapó hace unos días. Lo hizo a la primera, contra la UD Las Palmas. Su cometido está cumplido y se ha ampliado con una segunda y el empate de Anoeta, para 7 sobre 21 puntos posibles. Se agarra a ese 30% con uñas y dientes y tapa las tres derrotas en casa. Los mentideros, voceros y plusmarquistas no le sitúan en sus quinielas y son más favorables a Bruno Saltor, Rubén Albés, Pacheta o el regreso del hijo pródigo, Francisco. ¡Cuántos más nombres, más opciones de acertar! El madrileño ha picado varios géneros en las cinco novelas que ha publicado en 13 años. La suya no será una historia de ficción, sino cruda y real. Volverá al escritorio de su casa, en Sevilla, a preparar la que será la sexta.