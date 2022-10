Melero, la pieza clave

Siempre suelo hacer referencia a la liga de la regularidad, la que te da una jornada lo que la otra te quitó para que, a fin de cuentas y tras tantas semanas, no haya podido influir la suerte a favor o en contra. Esto le ha ocurrido a la UDA después de la tremenda desilusión de Villarreal. La ventaja de poder disputar gran parte del encuentro ante el Celta con uno más tres cuartos del choque, en tu propio estadio, y ante un Celta más mermado que en otras campañas, no se desaprovechó. En buena parte porque el conjunto de Rubi fue precisamente regular a lo largo de todo el partido, sin los altibajos que sí tuvo el equipo vigués. La expulsión fue merecida, pues el jugador gallego puede que tuviera una cuenta pendiente con Robertone (no me extrañaría), ya que pisó al centrocampista argentino sin hacer ademán alguno de no querer pisarlo. No entiendo los diferentes comentarios de varios medios acerca de la supuesta rigurosidad del lance. Aun con todo la UDA siguió a lo suyo, con el mismo esquema de la primera mitad pero con dos incorporaciones clave tras el descanso para empezar a inclinar el partido del lado rojiblanco. Esta vez sí que acertó Rubi a la hora de elegir las características de los que entraron en la segunda mitad. Contó con Pozo, un jugador con vocación ofensiva que pese a sufrir en defensa siempre está atento al corte, y con Lázaro, que por fin destapó el tarro de las esencias al colocar el esférico donde lo hacen los jugadores de calidad. Quien creyera (los hay) que desde estas líneas se trazó un plan para desacreditar al técnico catalán se vuelve a equivocar, pues mi libertad, la que me ha permitido estar ya casi un cuarto de siglo siendo articulista, es innegociable. Cuando un servidor piensa que Rubi se equivoca, se denuncia, igual que cuando se cree que acertó, como en el caso que nos atañe. A partir de ahí todo vino rodado, pese a no concederse un penalti claro al recibir Akieme una falta manifiesta cuando el lateral fue desplazado al intentar rematar. Uno ya no sabe qué ven o interpretan los de la sala VOR. De nuevo, como colofón del choque, la intervención en el tercer tanto de dos jugadores que salieron desde el banquillo, que en numerosas ocasiones y con los cinco cambios se convierte en decisivo. Ahora bien, sin la inestimable puesta en escena de Melero difícilmente se estaría hablando de la recuperación de un conjunto que en las últimas jornadas ha ganado en creación y en la faceta ofensiva. A veces me sigue faltando un jugador más en la parcela central, pero Melero está abarcando tanto espacio para bien de su equipo, que le permite a su conjunto incorporar un delantero más y abrir el campo hacia las bandas. De hecho, ningún equipo ha logrado más tantos que la UDA de mitad de la tabla hacia abajo, a la espera del partido del Girona en el Bernabéu. Este dato resalta sobremanera, pues fueron varias las jornadas sin marcar con el fantasma de Sadiq sobrevolando el entorno rojiblanco. Ojalá que los problemas físicos que a veces suelen afectar a la regularidad de Melero no aparezcan por el bien de la UDA y de su valedor, el propio Rubi.