Me dio la impresión de que la UDA salió al campo derrotada. Es cierto que el potencial de la Real es de impresión, pero de nada sirvió alinear de inicio a tres delanteros y mostrar con ello cierto atrevimiento de la cara a la galería, si se sabía que el encuentro iba a ser de contención y de aprovechar las contras. Para ello se podría haber optado por reforzar el centro del campo, que es por donde percutió mayormente la Real, para así liberar a Melero de realizar tareas defensivas y conseguir que el centrocampista madrileño hubiera podido servir de lo que es, de enlace entre la media y el ataque rojiblanco. Mientras se defendió con orden valió el experimento, pero era como jugar a una sola carta, o sea, a intentar empatar sin goles. Al final ocurrió lo que se suponía, al ser tan timoratos. La Real Sociedad es un gran conjunto, pero ya perdió de visitante ante rivales de la UDA, como el Valladolid y el Getafe. Diría que el respeto fue máximo. Para intentar solucionar el desaguisado se volvió a recurrir a Portillo. Yo no sé si el jugador malagueño se convierte en el mejor Messi en los entrenamientos, pero esto ya pasa de castaño a oscuro. Portillo ya no está para disputar partidos de alto nivel, máxime cuando es un jugador veterano que acaba contrato y que el club podría rentabilizar de alguna manera. Y más si en el banquillo está un joven activo del club como Arnau. No sé por qué el catalán tuvo que calentar banco cuando hacía falta su presencia sobre el terreno de juego en lugar de Portillo. A buen seguro, Arnau no hubiese desperdiciado una ocasión tan clara para al menos haberle generado dudas al contrario en los últimos minutos. Sobre el caso Pacheco ya está casi todo dicho, pero la reacción del jugador no es muy inteligente, de no saber dónde está y lo que puede llegar a ser en el proyecto de Turki. En la vida a veces hay que dar un paso atrás para luego dar dos hacia delante. También me da que Rubi no ha sabido manejar la situación de uno de los tres mejores porteros de España. Si finalmente Pacheco se marcha, será uno de los mayores errores de la UDA en las últimas temporadas.