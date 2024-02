Almería, 8 de febrero de 2024. Estimado Piñeiro, cualquier jugador con 34 años y que viene de un parón competitivo de dos meses despierta dudas. En ese sentido el fichaje de Jonathan Viera puede resultar un melón por calar, pero a poco que el de La Feria haya mantenido un óptimo estado físico y las temidas lesiones lo respeten tengo muy claro que puede darle un sideral salto de calidad a la sala de máquinas rojiblanca. La calidad es algo que no entiende de edad y en su caso una cualidad indiscutible. No sé si soy muy atrevido apuntando que tal vez desde la etapa de Felipe Melo el Almería no haya tenido a un futbolista de un nivel similar. Lo bueno es que al brasileño lo disfrutamos en su prime, como gusta decirse ahora, aunque solo fuera una temporada. Siempre le daré un voto de confianza al rebelde capaz de agitar el avispero. A ese vestuario le faltaba temperamento y de eso Viera va sobrado. Ojalá venga sacar la varita.