Esta frase proviene del latín clásico y le recuerda a la humanidad que es mortal, ya que significa, literalmente, “recuerda que vas a morir”. Esta expresión se utiliza para recordar a las personas que deben apreciar el tiempo que tienen y no dar por sentada la existencia. El Almería, deportivamente, está muerto. No ha muerto del todo porque las matemáticas aún le asisten, aunque las matemáticas también dicen que puedo ganar el Gordo o el Euromillones, aunque todos sabemos que la llevo clara. El club indálico ha entrado en una dolorosa travesía por el desierto, donde semana tras semana se ve la incapacidad del equipo ya no de ganar, sino de proponer algo a lo que agarrarse, al tiempo que se visiona la permanencia más barata de la historia, haciendo más doloroso aún todo este esperpento. Había dicho Garitano que el partido ante el Mallorca era final y que teníamos que ganar, pero no vimos la intención por ningún lado. También dijo el entrenador vasco que el equipo tiene carencias enormes (haciendo hincapié en que no tiene delanteros centro), reconociendo que había venido para mejorar el equipo, pero que no lo había mejorado, y diciendo que es el tercer entrenador de la temporada y que tampoco se trata de tener 30 entrenadores. Es verdad que el problema va más allá del banquillo y empieza desde la planificación de la plantilla y la gestión del banquillo, en ambos casos sin tener plan B. Nos pasó con lo del entrenador, esperando eternamente a Iraola y fichando lo primero que se puso a tiro. Nos pasó con el fichaje de Montes, habiendo vendido nuestros centrales y teniendo una posición débil, de necesidad, pagando un pastizal en el último día del mercado. Nos pasó con el fichaje de Garitano… El descenso a Segunda es la muerte, y conviene recordarlo. El equipo no da muestras de orgullo, ni de dignidad. Mientras Turki sigue a lo suyo y El Assy desaparecido en combate. Una temporada desastrosa, para olvidar, cuyas consecuencias pueden ser fatales, en lo deportivo, en lo económico y en lo social, mientras que el club sigue sin reaccionar…