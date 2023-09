Ya lo vine a comentar la semana pasada, en mi análisis de la plantilla, una vez se cerró el mercado, y los peores presagios se cumplieron. Nuestros internacionales africanos confirmaron la presencia de sus pases en la Copa de África que ha de celebrarse en enero y el Almería perderá de una tacada a 4-5 jugadores por la competición africana. Tengan mayor o menor rol, si son convocados, el hueco en la plantilla será notable y si se junta con alguna lesión, o más de una, y alguna/s sanción /es, el equipo puede ser un poema. No hace falta que les recuerde el panorama desolador de la anterior edición, cuando a la convocatoria de Sadiq para el torneo africano se unieron lesiones de Sousa y Villar y una plaga de Covid, tirando por la borda la ventaja cosechada hasta el parón invernal y complicando las opciones de ascenso directo. Si hay algo positivo de este fin de semana es que Ibrahima Koné vio puerta y demostró que es un delantero pivote que puede venir muy bien a nuestra segunda línea. No espero de él unos registros locos en su cuenta anotadora, pero sí influencia en nuestro juego, fijando defensas, basculando a las bandas y propiciando segundas jugadas. Igual que la sociedad Sadiq-Ramazani fue beneficiosa, Koné necesita un compañero que complete su dúo sacapuntos y dé movilidad a nuestra segunda línea. Creo que con esa idea se le fichó y espero que Moreno, por su bien, no tarde mucho en darse cuenta. Este parón de selecciones ha venido bien al cuerpo técnico y a los jugadores que quedaron en Almería, incluido el central mexicano César Montes. Esperemos que la viceneta empiece a carburar este fin de semana aunque el escenario (La Cerámica), el rival (Villarreal) y su nuevo técnico (Pacheta) no parecen ser muy halagüeños. Lo suyo sería ganar para alejar fantasmas. El empate, un mal menor. Una derrota cavaría un poco más el hoyo y por mucho que el entrenador cuente con la confianza del club, como las victorias no lleguen pronto y nos metamos en octubre sin triunfos, será muy difícil no tomar decisiones drásticas. Confiemos...